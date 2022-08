Holzminden: Zwei Männer wegen versuchten Totschlags in Haft Stand: 26.08.2022 17:58 Uhr Versuchten Totschlag wirft die Polizei zwei 21 und 33 Jahren alten Männern vor. Sie sollen einer 28-jährigen Frau Hieb- und Stichverletzungen zugefügt haben.

Die beiden Männer seien in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Ihnen wird vorgeworfen, am Donnerstag eine 28-Jährige bei Dielmissen (Landkreis Holzminden) lebensbedrohlich verletzt zu haben. Ein 66 Jahre alter, weiterer mutmaßlicher Tatbeteiligter sei nicht verhaftet worden, weil kein dringender Tatverdacht gegen ihn vorgelegen habe.

Das Opfer alarmiert selbst die Polizei

Die 28-Jährige aus Bergkamen (Nordrhein-Westfalen) hatte am Donnerstagabend selbst die Polizei über den Notruf alarmiert. Als die Beamten eintrafen, fanden Sie die Frau lebensgefährlich verletzt vor. Die drei Verdächtigen aus Dielmissen im Norden des Landkreises Holzminden wurden noch am Tatort vorläufig festgenommen. Weitere Details teilte die Polizei am Freitag zunächst nicht mit.

