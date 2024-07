Hochwasser: Kommunen und Vereine können nun Hilfe beantragen Stand: 01.07.2024 17:02 Uhr Nach dem Hochwasser um den Jahreswechsel können Kommunen, Verbände und Vereine jetzt Anträge auf Finanzhilfe stellen. Das teilte das Innenministerium in Hannover am Montag mit.

Die Anträge können online bei der NBank, der Investitions- und Förderbank des Landes, gestellt werden. Gefördert werden beispielsweise Reparaturarbeiten an Kindergärten oder Sportstätten, die durch das Hochwasser Schaden genommen haben. Die Antragsfrist läuft bis zum 31. Oktober. Im April konnten bereits Freiberufler und Firmen finanzielle Hilfe beim Land beantragen.

Videos 1 Min Hochwasser-Hilfen: Niedersachsen richtet Nachtragshaushalt ein Das Geld soll an Privatleute, Landwirte und Unternehmen fließen und aus Rücklagen finanziert werden. (17.01.2024) 1 Min

18 Millionen Euro an Hilfsgeldern eingeplant

Damit die Schäden an der öffentlichen Infrastruktur beseitigt werden können, sind laut Innenministerium zunächst 18 Millionen Euro im Landeshaushalt eingeplant. Demnach trage das Land bis zu 80 Prozent der Kosten, bei finanzschwachen Kommunen sogar bis zu 95 Prozent. Die Landesregierung hatte im Januar für die Beseitigung der Hochwasserschäden und für Investitionen in den Hochwasserschutz insgesamt 111 Millionen Euro in einen Nachtragshaushalt eingestellt.

