Helmstedt: Polizist schießt einem Mann ins Bein Stand: 20.10.2022 17:27 Uhr In Helmstedt hat ein Polizist einem Mann am Donnerstag ins Bein geschossen. Dieser soll die Beamten zuvor mit einem nicht näher definierten gefährlichen Gegenstand bedroht haben.

Das teilte die Polizei in Gifhorn mit. Der Mann wurde verletzt, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr. Er wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei war am frühen Morgen in eine Kleingartenkolonie in Helmstedt gerufen worden, weil sich dort ein unbekannter Mann aufgehalten haben soll. Als die Polizei dort eintraf, habe der Mann mehrere Polizisten bedroht.

Polizei Gifhorn und Staatsanwaltschaft Braunschweig ermitteln

Aus Neutralitätsgründen ermittelt nun nach eigenen Angaben die Polizei Gifhorn gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig zu den Hintergründen des Vorfalls.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Regional Braunschweig | 21.10.2022 | 06:30 Uhr