Heidschnuckentag: Schönster Bock kommt aus Winsen an der Aller In Müden in der Gemeinde Faßberg (Landkreis Celle) wurde am Donnerstag wieder der schönste Heidschnuckenbock gekürt. In diesem Jahr kommt er aus Winsen an der Aller.

Bei der darauffolgenden Versteigerung brachte das Tier 2.100 Euro ein. Großgezogen wurde der Bock auf einem Hof in Winsen an der Aller im Landkreis Celle. Von dort kam auch die Siegerherde, die beim 74. Heidschnuckentag eine Extra-Auszeichnung erhielt. Zur Wahl standen 29 Zuchtböcke in fünf Altersklassen. Eine Jury wählte die Jungtiere aus etwa 1.400 Tieren von 17 Zuchtbetrieben aus.

Mehr als 10.000 Heidschnucken leben in Niedersachsen

Auswahlkriterien waren unter anderem die Beinstellung und ein gerader Rücken. Zudem muss das Fell am Kopf immer eine schwarze Farbe aufweisen. Die Schafe ernähren sich von den Heideflächen und tragen zum Erhalt der Lüneburger Heide als Kulturlandschaft bei. Laut dem Verband der Lüneburger Heidschnuckenzüchter leben mehr als 10.000 der Tiere in Niedersachsen. Die Haustierrasse ist vom Aussterben bedroht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere