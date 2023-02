Hannover und "Letzte Generation" einig: Keine Klebe-Aktionen mehr Stand: 24.02.2023 08:08 Uhr Die Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" wollen in Hannover dauerhaft auf weitere Aktionen verzichten. Dafür unterstützt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) die Forderungen der Aktivisten.

Im NDR Fernsehen sagte Onay am Donnerstagabend, die Protestformen der "Letzten Generation" seien "nicht dienlich." Sie hätten für Kontroversen in der Stadt gesorgt, führten weg vom Klimaschutz und lenkten den Fokus auf andere Dinge. Am Donnerstag veröffentlichte er einen Brief an die Bundestagsfraktionen und erfüllte damit eine Forderung der Klima-Aktivisten. Im Gegenzug habe die "Letzte Generation" zugesichert, ihre Protestaktionen in Hannover dauerhaft einzustellen.

"Wieder auf den Klimaschutz konzentrieren"

"Ich bekomme sehr viel Rückmeldung, dass viele Menschen erleichtert sind, dass wir an einem Tisch sind, dass wir sprechen, dass wir uns wieder auf den Klimaschutz konzentrieren", sagte der Oberbürgermeister am Donnerstagabend. "Darum muss es aus meiner Sicht gehen, das ist der gemeinsame Nenner." Die Stadt werde weiter im Austausch mit den Aktivisten bleiben, kündigte der Oberbürgermeister an. Versprochen habe er den Klimaaktivisten aber nichts, betonte er.

Onay teilt Positionen der Klima-Aktivisten

In dem Brief an die Bundestagsfraktionen, der dem NDR Niedersachsen vorliegt, schreibt Onay, dass er die Forderung von "Letzte Generation" nach einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen und einem günstigen Nahverkehrsticket in Anlehnung an das 9-Euro-Ticket teile. "Das Vorhaben der Bundesregierung aus dem Koalitionsvertrag, Bürger*innenräte zu gründen, unterstütze ich ausdrücklich", heißt es darin. Solche Gremien könnten beim Thema Klimaneutralität geeignet sein, "um möglichst viele Menschen mitzunehmen, Teilhabe sicherzustellen und dadurch den gesellschaftlichen Frieden zu bewahren".

"Letzte Generation" hofft - CDU in Hannover kritisiert

Vertreter der Stadt hatten sich am Dienstag mit Vertreterinnen von "Letzte Generation" getroffen. Onay soll dabei bereits signalisiert haben, die Forderungen von "Letzte Generation" zu unterstützen. In einer Stellungnahme der "Letzten Generation" hieß es am Dienstag: "Die Landeshauptstadt Hannover könnte damit deutschlandweit die erste Stadt sein, die öffentlich die Ziele der 'Letzten Generation' unterstützt." Aus der CDU kam scharfe Kritik an Onay. Sie warf dem Oberbürgermeister vor, sich dem Druck der Klima-Aktivisten zu beugen.

