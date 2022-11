Häftlinge schaufeln Bergwerkstollen für Fledermäuse frei Stand: 29.11.2022 14:56 Uhr Sicherungsverwahrte aus der JVA Rosdorf (Landkreis Göttingen) haben bei Osterode im Harz mit ihrer Arbeit dazu beigetragen, dass Fledermäuse in diesem Jahr einen angenehmen Winterschlaf vollziehen können.

Die Häftlinge haben in einem mehrtägigen Einsatz einen alten Bergwerkstollen für die lichtscheuen Tiere freigeschaufelt. Auf diese Weise sollte den Fledermäusen ein angenehmes Klima für den Winterschlaf geschaffen werden. Wie die Niedersächsischen Landesforsten am Dienstag mitteilten, haben die Sicherungsverwahrten - ausgestattet mit Hacke, Schaufel und Eimer - dafür gesorgt, dass das Wasser aus dem Stollen besser abfließen und die Luft zirkulieren kann.

VIDEO: Großes Fledermaus-Winterquartier in Lüneburg entdeckt (3 Min)

Fledermäuse überwintern seit 1950er-Jahren in den Stollen

Eine Fachfirma hat im Anschluss an die Grabungsarbeiten die Zugänge mit einem Gitterverschluss versehen, um die Quartiere vor dem unbefugten Betreten zu schützen. Bereits seit den 1950er-Jahren Jahren überwintern die Fledermäuse in den Stollen in Riefensbeek bei Osterode. Sie verbringen die kalte Jahreszeit kopfüber schlafend.

