Grünkohlkönig: Rot-Schwarzer Machtwechsel beim "Gröönkohl-Äten" Stand: 07.03.2025 12:21 Uhr Grünkohlkönig Boris Pistorius (SPD) wird das Zepter am Montagabend beim "Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten" in Berlin voraussichtlich an den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), weitergeben.

von Katharina Seiler

Ob Boris Pistorius Bundesverteidigungsminister bleiben wird, ist derzeit ungewiss. Sicher dagegen ist, dass er ein anderes Amt - die Regentschaft als Oldenburger Grünkohlkönig - am Montagabend abgeben wird. Kohlkönig ist man traditionsgemäß nämlich nur ein Jahr. Als Nachfolger wird ein anderer Norddeutscher gehandelt: der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther. Günther, der sich bereits als Träger des "Ordens wider den tierischen Ernst" qualifiziert hat, wird jedenfalls als Ehrengast beim "Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten" in der niedersächsischen Landesvertretung mit dabei sein.

Namhafte Politiker wurden Grünkohlkönig

Das "Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten" hat Tradition. Seit 1956 lädt die Stadt Oldenburg Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur in die Hauptstadt ein, um bei Grünkohl, Pinkel und Kassler Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen und um für die Dauer von einem Jahr einen Oldenburger Grünkohlkönig zu küren. Unter den bisherigen Regenten waren Landes- und Bundesminister, Parteichefs, Ministerpräsidenten und sogar Bundeskanzler wie Helmut Kohl (CDU). Auch Joschka Fischer (Grüne) und Christian Lindner (FDP) waren schon Kohlkönig von Oldenburg. Entsprechend hochkarätig ist die Gästeliste. In diesem Jahr haben unter anderem zugesagt: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und SPD-Parteichef Lars Klingbeil.

200 Kilogramm Grünkohl an einem Abend

Wer vom so genannten Kurfürsten-Kollegium (Mitglied ist unter anderem der niedersächsische Ministerpräsident) auserwählt worden ist, muss sich als erstes mit einer launigen Rede bei den rund 280 Gästen in der niedersächsischen Landesvertretung bewähren. Außerdem sollte er im Laufe seiner einjährigen Regentschaft sein "Kohlvolk" besuchen und zum Kramermarkt nach Oldenburg kommen. Und natürlich sollte er Grünkohl mögen, zumindest beim "Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten". Denn der wird am Montagabend in großen Mengen aufgetischt. Auf dem Speiseplan stehen: 200 Kilogramm Grünkohl, 60 Kilogramm Pinkel, 90 Kilogramm Kasseler-Lachs, 45 Kilogramm Kochmettwurst und 28 Kilogramm geräucherter Speck.

