Große Hilfsbereitschaft in Niedersachsen für Erdbebenopfer Stand: 09.02.2023 08:41 Uhr Kommunen, Organisationen und viele Privatpersonen: In Niedersachsen ist die Hilfsbereitschaft für die Menschen im türkischen und syrischen Erdbebengebiet groß. Derzeit wird vor allem Geld gebraucht.

In den ersten Tagen nach dem Unglück waren vor allem Sachspenden gesammelt worden. Inzwischen heißt es von vielen Hilfsorganisationen, dass man im Moment mit Geld am effektivsten helfen könne. Die Lage in der Türkei und in Syrien sei noch so unübersichtlich, dass in erster Linie Geldspenden gebraucht würden, sagte Nadine Spangenberg vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Hannover. Auch die Hilfsorganisation Interhelp aus Hameln und die Stadt Göttingen haben am Mittwoch zu Geldspenden aufgerufen. Die Bundeswehr fliegt heute vom Fliegerhorst Wunstorf aus rund 50 Tonnen Hilfsgüter in das Katastrophengebiet. Das Hilfsmaterial werde mit drei Transportflugzeugen vom Typ Airbus A400M in das Gebiet geschickt, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Und auch das Land Niedersachsen kündigte an, unter anderem 15.000 Feldbetten, sowie Decken, Heizungen und winterfeste Zelte bereitzustellen.

Weitere Informationen Spendenkonten: Hilfe für Erdbeben-Opfer in der Türkei und in Syrien Wollen Sie die Opfer der Naturkatastrophe unterstützen? Hier gibt es Informationen zu den Spendenkonten. mehr

Islamische Hilfsorganisationen sammeln mehrere Millionen Euro

Auch mehrere islamische Hilfsorganisationen sammeln Spenden. Wegen des großen Ansturms seien die Internetseiten zeitweise nicht mehr erreichbar gewesen, sagte Recep Bilgen, der Vorsitzende der Schura Niedersachsen, des Landesverbandes der Muslime. Laut Bilgen wurden inzwischen mehrere Millionen Euro gesammelt. Die Türkische Gemeinde Niedersachsen sammelt in Hannover weiter Sachspenden. Diese sollen zeitnah in die Erdbebengebiete gebracht werden, einige Lkw sind den Angaben zufolge bereits unterwegs. "Wir wünschen uns, dass die Menschen in Niedersachsen für die Menschen dort beten", sagte die stellvertretende Vorsitzende Nejla Coskun. Gerade in dieser Situation sollten Menschen sich gegenseitig unterstützen und die Hand reichen.

Bäckerei und Dönerladen wollen Tageseinnahmen spenden

Zudem gibt es immer mehr Beispiele von privaten Hilfsaktionen. Eine Unternehmerin aus dem Landkreis Ammerland zum Beispiel hat einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet und sich zum Einsammeln der Spenden auch gleich einen Transporter geliehen. Eine Bäckerei aus Braunschweig und ein Döner-Imbiss aus Hannover wollen den Erlös eines gesamten Tages an eine Hilfsorganisation spenden. Die Inhaber der Braunschweiger Bäckerei stammen aus dem türkischen Teil des Erdbebengebiets. "Wir haben sehr viele Verwandte und Freunde dort, die leider gestorben sind. Mein Onkel ist gerade vor Ort und hilft bei den Bergungsarbeiten mit", sagte Mitinhaber Mehmit Emin Akin dem NDR. Der Onkel berichte von vielen Toten, die die Helfenden aus den Trümmern bergen. "Das macht einen schon traurig." Auch Akin hat einen Spendenaufruf auf Social-Media-Plattformen gestartet. Die Resonanz sei groß, sagt er.

Kirchen gedenken der Opfer und rufen zu Spenden auf

Die Nordkirche hat zu Spenden an Diakonie und Katastrophenhilfe aufgerufen. "Lassen Sie uns solidarisch an der Seite der Menschen sein, die jetzt so Schweres erleben", sagte Kristina Kühnbaum-Schmidt, Landesbischöfin der Nordkirche. Am Donnerstagabend legen die Stadt Hannover und die evangelische Landeskirche in der Marktkirche ein Kondolenzbuch zum Gedenken an die Opfer aus. Dazu findet eine kurze Zeremonie statt, Besucherinnen und Besucher können außerdem Kerzen für die Opfer entzünden.

Menschenrechtler fordern humanitäre Hilfe in kurdischen Gebieten

Menschenrechtler fordern, dass auch in die kurdisch kontrollierten Gebiete in Syrien schnell Hilfe gesandt wird. Die Erdbeben hielten die türkische Armee nicht davon ab, kurdisch kontrollierte Gebiete in Nordsyrien zu bombardieren, sagte der Nahostexperte der Gesellschaft für bedrohte Völker, Kamal Sido, in Göttingen. "Die Bundesregierung muss die Türkei dazu drängen, ihre Angriffe auf Nordsyrien einzustellen, damit nach Überlebenden gesucht werden kann." Und Grenzübergänge müssten offen bleiben, damit internationale Hilfe in die betroffenen Gebiete gelange.

AUDIO: Katastrophen-Helfer: "Hilfe muss auch nach Syrien kommen" (5 Min) Katastrophen-Helfer: "Hilfe muss auch nach Syrien kommen" (5 Min)

Onay und Polat haben Freunde und Verwandte in der Region

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) zeigte sich nach dem Erdbeben bestürzt. Der Politiker, der auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, hat nach eigenen Angaben viele Freunde in der Gegend. Die Ereignisse erinnerten ihn an das schlimme Erdbeben in der Türkei 1999, bei dem rund 14.000 Menschen starben, sagte Onay dem NDR. Damals war er selbst vor Ort: "Die Bilder von damals und heute ähneln sich leider sehr. Viele wurden im Schlaf überrascht, dazu kommt die eiserne Kälte, der Tod, das Ausmaß ist verheerend." Die grüne Bundestagsabgeordnete Filiz Polat aus Bramsche im Landkreis Osnabrück dankte den Rettungskräften aus der Region, die nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien Hilfe leisten. Polat hat selbst Angehörige in der betroffenen Region und sprach allen Betroffenen ihr Mitgefühl aus. In einer Mitteilung rief die Grünen-Politikerin außerdem zum Spenden auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.02.2023 | 08:00 Uhr