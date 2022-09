Großbrand am Brocken ist gelöscht - Glutnester drohen weiter Stand: 12.09.2022 17:52 Uhr Nach rund einer Woche ist der Brand am Brocken im Harz gelöscht. Bewacht wird das Gebiet weiterhin, aber für Besucher stellt sich wieder Normalität ein.

Das Signal "Feuer aus" sei am Samstagabend gekommen, teilte die Landesfeuerwehr Sachsen-Anhalt am Sonntag mit. Trotz des Regens, der Mitte der vergangenen Woche eingesetzt hatte, könnten immer wieder Glutnester auftauchen, hieß es. Dies sei aber nichts Ungewöhnliches. Die Brandwache übernehme nun der Nationalpark Harz, sagte Kai-Uwe Lohse, Chef der Landesfeuerwehr Sachsen-Anhalt. Bereits am Freitag waren das Brockenplateau inklusive der Zufahrts- und Wanderwege sowie der Ort Schierke wieder für Touristinnen und Touristen freigegeben worden. Wer dort unterwegs ist, solle sich an mögliche Anweisungen der Einsatzkräfte halten, teilte der Landkreis Harz mit. Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) fahren ab Dienstag wieder normal.

Brand brach fast zeitgleich an mehreren Stellen aus

Das Feuer im Harz war am Sonnabend vor einer Woche an einem beliebten Wanderweg in der Nähe des Aussichtspunktes Goethebahnhof entdeckt worden. Die Ursache ist noch unklar. Laut Angaben der Polizei Magdeburg war das Feuer fast zeitgleich an drei verschiedenen Stellen ausgebrochen. Insgesamt waren dem Landkreis zufolge etwa 160 Hektar Wald- und Moorfläche betroffen. Ein Feuerwehrmann erlitt im Einsatz schwere Verletzungen, nachdem es zu einer Verpuffung an einem technischen Gerät kam. Er wurde in eine Spezialklinik für Brandverletzte gebracht. Mehrere Löschhubschrauber waren im Einsatz, zudem kamen zwei Löschflugzeuge aus Italien in den Harz.

