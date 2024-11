Gleichstellung: Juliane Bartel Preis 2024 wird verliehen Stand: 04.11.2024 11:13 Uhr Am 5. November wird im NDR Landesfunkhaus in Hannover der Juliane Bartel Medienpreis 2024 verliehen. Ausgezeichnet werden Beiträge, die die Gleichstellung von Frauen und Männern thematisieren und Rollenkonflikte sichtbar machen.

Zum 23. Mal wird der Juliane Bartel Medienpreis vom Land Niedersachsen gemeinsam mit dem NDR und der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) verliehen. Autorinnen und Autoren werden für ihre Beiträge aus Fernsehen, Hörfunk und Internet ausgezeichnet. Die Beiträge sollen auf unterhaltsame oder ernste Weise wachrütteln und gleichzeitig Mut machen, indem sie nicht nur Missstände, sondern auch positive, ermutigende Beispiele zeigen, heißt es vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung.

Juliane Bartel Medienpreis 2024: Die Preiskategorien

In diesem Jahr wird der Juliane Bartel Medienpreis in vier Kategorien verliehen: "Fiktion & Entertainment", "Doku Visuell", "Doku Audio" und "Shorts". In einer Vorauswahl wurden 20 Beiträge aus 145 Einreichungen nominiert. Die Siegerinnen und Sieger werden am Veranstaltungstag von einer unabhängigen Jury ausgezeichnet. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 12.000 Euro verteilt sich auf die vier Kategorien mit jeweils 3.000 Euro. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten zudem die Skulptur der Künstlerin Ulrike Enders. Außerdem kann die Jury zusätzlich einen Sonderpreis vergeben, der mit maximal 3.000 Euro dotiert ist.

Über Juliane Bartel

Juliane Bartel (1945-1998) war Journalistin sowie Hörfunk- und Fernsehmoderatorin. Sie moderierte von 1989 bis 1998 die Talkshow "3 nach 9". Außerdem leitete sie die Sendungen "Spielraum" im ZDF und "Alex" beim Sender Freies Berlin. Bartel war zu einer Zeit in diesen Positionen aktiv, als es nur wenige Frauen in vergleichbaren Positionen gab.

