Gewalt durch Polizei in Riesa? Niedersächsische Beamte identifiziert Stand: 16.01.2025 16:24 Uhr Bei Protesten gegen den AfD-Parteitag in Riesa soll ein niedersächsischer Polizist den Linken-Politiker Nam Duy Nguyen bewusstlos geschlagen haben. Bildmaterial vom Einsatz liefert nun neue Erkenntnisse.

Wie die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen am Donnerstag mitteilte, konnte der niedersächsische Beamte, der den sächsischen Landtagsabgeordneten Nam Duy Nguyen bei den Protesten gegen den AfD-Parteitag in Riesa bewusstlos geschlagen haben soll, durch Videomaterial der niedersächsischen Polizei identifiziert werden. Auch weitere an dem Vorfall beteiligte Einsatzkräfte konnten durch das Bildmaterial ausfindig gemacht werden.

Aufklärung des Vorfalls durch Videomaterial "gewährleistet"

Am vergangenen Wochenende seien niedersächsische Einsatzkräfte an vielen Orten im sächsischen Riesa im Einsatz gewesen, hieß es weiter. Das Bildmaterial des Einsatzes sowie die Namen der Beamten werden der Polizeidirektion Niedersachsen zufolge an die Polizeidirektion in Dresden weitergeleitet. Gegen den Polizisten aus Niedersachsen wird wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt ermittelt. Durch das Material soll eine Aufklärung des Vorfalls "gewährleistet" werden, so die Polizei Niedersachsen.

