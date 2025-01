Gewalt durch Polizei in Riesa? Niedersächsische Beamte identifiziert Stand: 17.01.2025 10:26 Uhr Bei Protesten gegen den AfD-Parteitag in Riesa soll ein niedersächsischer Polizist den Linken-Politiker Nam Duy Nguyen bewusstlos geschlagen haben. Bildmaterial vom Einsatz liefert nun neue Erkenntnisse.

Wie die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen am Donnerstag mitteilte, konnte der niedersächsische Beamte, der den sächsischen Landtagsabgeordneten Nam Duy Nguyen bei den Protesten gegen den AfD-Parteitag in Riesa bewusstlos geschlagen haben soll, durch Videomaterial der niedersächsischen Polizei identifiziert werden. Auch weitere an dem Vorfall beteiligte Einsatzkräfte konnten durch das Bildmaterial ausfindig gemacht werden.

Aufklärung des Vorfalls durch Videomaterial "gewährleistet"

Am vergangenen Wochenende seien niedersächsische Einsatzkräfte an vielen Orten im sächsischen Riesa im Einsatz gewesen, hieß es weiter. Das Bildmaterial des Einsatzes sowie die Namen der Beamten werden der Polizeidirektion Niedersachsen zufolge an die Polizeidirektion in Dresden weitergeleitet. Gegen den Polizisten aus Niedersachsen wird wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt ermittelt. Durch das Material soll eine Aufklärung des Vorfalls "gewährleistet" werden, so die Polizei Niedersachsen.

Nguyen war als parlamentarischer Beobachter vor Ort

Tausende Menschen hatten am vergangenen Samstag gegen den AfD-Parteitag in Riesa demonstriert - darunter auch Ngyuen. Am Rande des Protests ist Ngyuen eigenen Angaben zufolge von dem niedersächsischen Polizisten bewusstlos geschlagen worden. Auch sein Begleiter habe Schläge erhalten, wie Nguyen via Instagram mitteilte. Er sei als parlamentarischer Beobachter vor Ort gewesen. Der Polizei gegenüber habe er sich immer wieder als solcher ausgewiesen, berichtet er auf seinem Instagram-Account. Auch Linken-Chef Jan van Aken zufolge haben die beiden mit Abgeordneten-Ausweis und Warnweste auf Nguyens Position als parlamentarischer Beobachter hingewiesen und sich deeskalierend verhalten.

