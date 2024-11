Illegales Glücksspiel: Großrazzia in mehreren Landkreisen Stand: 11.11.2024 14:15 Uhr Ermittler haben in der Nacht zu Samstag zahlreiche Glücksspielstätten im Nordwesten Niedersachsens durchsucht. Ziel der Aktion waren Kriminelle, die illegale Spielautomaten betrieben.

An dem Großeinsatz, der am späten Freitagabend begann und bis in die frühen Morgenstunden andauerte, waren mehr als 400 Beamte von Polizei, Zoll und Steuerfahndung beteiligt. Nach Informationen von NDR Niedersachsen stürmten Einsatzteams zeitgleich unter anderem Wohnungen, Geschäftsräume sowie Sport- und Shisha-Bars in den Landkreisen Aurich, Leer, Wittmund, Friesland und der kreisfreien Stadt Emden. Laut Polizei wurden dabei Glücksspielautomaten, Poker- und Spieltische, Bargeld sowie ein Auto beschlagnahmt. Mehrere Personen wurden festgenommen, sind laut einem Polizeisprecher jedoch wieder auf freiem Fuß.

Umfassende Ermittlungen von Polizei, Zoll und Staatsanwaltschaft

Die Ermittler werten nun die Beweismittel aus. Geleitet hatte den Großeinsatz die Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Der Großrazzia waren umfassende Ermittlungen von Polizei, Zoll und Staatsanwaltschaft vorausgegangen. Neben ihnen waren auch Beamte der Bundespolizei an dem Einsatz beteiligt.

Weitere Informationen Illegales Glücksspiel? Polizei durchsucht Wohnungen in Rotenburg In Wohnungen in Rotenburg und Sottrum hat die Polizei unter anderem einen Pokertisch und mehrere Spielautomaten gefunden. (19.07.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.11.2024 | 13:00 Uhr