Frost und Nebel: S-Bahn Hannover fährt heute eingeschränkt

Die Woche startet in Niedersachsen neblig-trüb und frostig, Sprühregen kann zu Glätte führen. In Hannover fährt die S-Bahn wetterbedingt nur eingeschränkt.

Die aktuelle Wetterlage aus Nebel, Frost und relativ hoher Luftfeuchtigkeit führe dazu, dass Stromabnehmer der Fahrzeuge vereist sind, teilte Hannovers S-Bahn-Betreiber Transdev mit. Gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk (THW) arbeite man daran, das Eis abzutauen. Es werde dennoch den gesamten Tag über zu starken Einschränkungen im S-Bahnverkehr kommen, hieß es.

Probleme bei S-Bahn Hannover: Diese Linien sind betroffen

S2 : Die S2 fährt nicht zwischen Nienburg und dem Hauptbahnhof Hannover. Laut Betreiber Transdev gibt es einen Busnotverkehr zwischen Nienburg und Wunstorf. Zwischen Wunstorf und Hauptbahnhof können die S1 sowie Züge der Deutschen Bahn genutzt werden.

: Die S2 fährt nicht zwischen Nienburg und dem Hauptbahnhof Hannover. Laut Betreiber Transdev gibt es einen Busnotverkehr zwischen Nienburg und Wunstorf. Zwischen Wunstorf und Hauptbahnhof können die S1 sowie Züge der Deutschen Bahn genutzt werden. S3 : Der wegen Bauarbeiten zwischen Lehrte und Hildesheim ab 8 Uhr geplante Schienenersatzverkehr sollte bereits zum Betriebsstart aufgenommen werden.

: Der wegen Bauarbeiten zwischen Lehrte und Hildesheim ab 8 Uhr geplante Schienenersatzverkehr sollte bereits zum Betriebsstart aufgenommen werden. S4 : Die S4 fährt zwischen Bennemühlen und Hauptbahnhof nur im Stundentakt statt halbstündlich.

: Die S4 fährt zwischen Bennemühlen und Hauptbahnhof nur im Stundentakt statt halbstündlich. S21 und S51: Die beiden Expresslinien, die zur Hauptverkehrszeit zum Einsatz kommen, fallen am Montag ganz aus.

Stromausfall: Fahrgäste sitzen zwei Stunden fest

Für Probleme im Bahnverkehr hatte das feuchtkalte Wetter bereits am Wochenende gesorgt. Am Samstagabend war eine S-Bahn der Linie S1 kurz vor dem Bahnhof Ronnenberg in der Region Hannover wegen eines Stromausfalls liegengeblieben. Ursache sei ein vereister Stromabnehmer gewesen, so Betreiber Transdev. In der Folge saßen Fahrgäste etwa zwei Stunden in der Bahn fest. Aus Sicherheitsgründen durften sie nicht aussteigen. Zunächst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet.

Glättegefahr westlich der Weser, Sonnenschein im Harz

Der Wettermix aus Frost und feuchter Luft soll laut Prognosen zumindest noch bis Mittwoch so bestehen bleiben. Heute sind landesweit tagsüber Temperaturen von bis zu 4 Grad möglich, westlich der Weser kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Dauerfrost geben. In Verbindung mit erwartetem Sprühregen kann es dort auf den Straßen entsprechend glatt werden. Dazu können den Angaben zufolge Hochnebelfelder die Sicht erschweren. Einzige Ausnahme im ansonsten wolkenverhangenen Niedersachsen ist der Harz: Dort kann es laut DWD heute freundlich werden und sogar die Sonne soll sich blicken lassen. In der Folge können im Oberharz die Temperaturen laut Meteorologen sogar auf 5 Grad klettern.

Ab Mittwoch steigen die Temperaturen im Binnenland

Auch am Dienstag ändert sich das Wetter laut DWD kaum. Es bleibt aber trocken und wird wärmer. In der zweiten Wochenhälfte steigen die Temperaturen im Binnenland auf bis zu 2 Grad und bis zu 4 Grad an den Küsten. Laut dem Meteorologen zeichnet sich hier bereits ein Trend ab: Es wird wärmer und soll regnen.

