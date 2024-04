Frost und Glätte: In Niedersachsen kommt der Winter zurück Stand: 17.04.2024 11:02 Uhr Eine nördliche Strömung mit polarer Meeresluft sorgt für einen kurzfristigen Wintereinbruch in Niedersachsen. Stellenweise wird es frostig und glatt, dazu kommen Regen und Gewitter.

Am Mittwochmorgen ist es vielerorts noch nebelig. In höheren Lagen wie dem Oberharz und auch an der Elbe kommt Frost dazu: Die Luft-Temperatur soll auf minus 1 Grad abfallen, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Das kann zu glatten Straßen führen. Im Laufe des Tages sollen dann Schneeschauer dazukommen. In tieferen Lagen wird es stattdessen nass: Regenschauer und örtlich auch Gewitter prognostiziert der DWD. Die Temperaturen liegen demnach bei 6 bis 12 Grad.

Bodenfrost am Donnerstagmorgen

In der Nacht auf Donnerstag wird es laut DWD wieder nebelig und kälter: Für die Lüneburger Heide, das Wendland und den Oberharz sagen die Meteorologen Temperaturen von minus 2 Grad voraus, westlich der Weser sollen es 2 Grad werden. Am Donnerstagmorgen können die Minusgrade in der Nordosthälfte Niedersachsens und im Bergland demnach zu Bodenfrost führen, auch Schneeschauer sind möglich. Im weiteren Tagesverlauf soll es immer wieder regnen und vereinzelt auch gewittern bei maximal 13 Grad.