Frauen in Führungspositionen: Hannover ist Spitzenreiter Stand: 10.07.2024 10:44 Uhr Einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Zeppelin-Universität Friedrichshafen zufolge hat Hannover die meisten Frauen in Führungspositionen kommunaler Unternehmen. In Osnabrück besetzen diese Stellen nur Männer.

In Hannover sind einer Studie zufolge 50 Prozent der Führungspositionen in kommunalen Unternehmen von Frauen besetzt - ein Plus im Vergleich zum vergangenen Jahr. Damit ist die niedersächsische Landeshauptstadt bundesweit Spitzenreiter. Besonders hervorzuheben seien die Üstra-Verkehrsbetriebe, so die Zeppelin-Universität. Der Vorstand ist ausschließlich weiblich besetzt. Drei Frauen leiten das Unternehmen. Abgeschlagen unter den letzten Plätzen liegt Osnabrück, dort gibt es gar keine Frauen in Führungspositionen. Kommunale Unternehmen sind unter anderem Krankenhäuser, Kindergärten und Museen. Fast 2.000 Unternehmen in insgesamt 69 Städten hat die Studie so unter die Lupe genommen.

Niedersachsen im Bundesland-Ranking abgeschlagen

Während Hannover Spitzenreiter unter den Städten ist, landet das Bundesland Niedersachsen mit einem Chefinnen-Anteil von 15,2 Prozent auf dem viertletzten Rang. In Schleswig-Holstein sind es sogar noch weniger. Bundesweiter Spitzenreiter ist dagegen Berlin mit einem Frauenanteil von 34,9 Prozent, dann folgen Hamburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern. Sie alle liegen über dem bundesweiten Durchschnitt von 22,1 Prozent.

Besonders viele Chefinnen im Gesundheits- und Sozialwesen

Überdurchschnittlich viele Chefinnen gibt es der Studie zufolge im Gesundheitssektor und im Sozialwesen. 30,9 Prozent sind es demnach in Krankenhäusern, dicht gefolgt von Leitungspositionen im Bildungsbereich. Abgeschlagen auf den letzten Rängen sind Führungspositionen in der IT-Branche (16,9 Prozent) und bei den Stadtwerken. Das Schlusslicht bildet der Finanzsektor mit einem Frauenanteil von 14,3 Prozent.

