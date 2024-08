Feuer zerstört Traditionsgaststätte in Verden - Millionenschaden Stand: 08.08.2024 06:53 Uhr Der Brand in einer Traditionsgaststätte am Rande der Innenstadt von Verden ist gelöscht. Die Feuerwehr spricht von einem Millionenschaden. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Die Brandursache ist noch unklar, wie die Feuerwehr dem NDR Niedersachsen am Donnerstagmorgen mitteilte. Demnach war das Feuer am Mittwochmittag ausgebrochen und hatte sich zügig ausgebreitet. Während der Löscharbeiten brach der Dachstuhl des Gebäudes aus dem Jahr 1670 zusammen und fiel auf die Straße. Auch das Dach des Nachbarhauses fing Feuer. Einsatzkräfte konnten aber verhindern, dass die Flammen auf weitere Gebäude übersprangen.

Brand in Verden am Nachmittag unter Kontrolle

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben zeitweise mit einem Großaufgebot von rund 150 Einsatzkräften vor Ort. Bereits am Nachmittag war der Brand bis auf ein paar Glutnester weitgehend unter Kontrolle, wie ein Sprecher bestätigt hatte. In der Nacht wurde das Gebäude schließlich vollständig mit Schaum bedeckt, um mögliche Glutnester zu ersticken. Am Donnerstagmorgen waren noch einige Straßen in der Innenstadt gesperrt.

