Stand: 14.08.2024 11:00 Uhr Ex-RAF-Terrorist Burkhard Garweg gefasst?

Möglicherweise ist ein gesuchtes früheres Mitglied der Roten Armee Fraktion (RAF), gefasst worden. Eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen bestätigte, dass es im Zusammenhang mit der Fahndung nach Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub gestern Abend einen Einsatz am Bahnhof Spandau in Berlin gegeben hat. Zuvor sei ein Hinweis aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen. Die vorläufig festgenommene Person werde zurzeit noch identifiziert, sagte die Sprecherin. Wie lange dies dauern wird, wusste sie nicht. Die "Bild" berichtet, dass es sich bei dem Festgenommen um Garweg handelt. Er sei in einem ICE gefasst worden.

Das LKA Niedersachsen ist federführend bei der Suche nach den mutmaßlichen Ex-RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub. Ende Februar war Daniela Klette in Berlin festgenommen worden. Sie sitzt im Frauengefängnis Vechta in U-Haft.