Doppelmord in Wennigsen: Urteil gegen 24-Jährigen rechtskräftig Stand: 23.11.2023 10:44 Uhr Das Urteil gegen einen Mann wegen zweifachen Mordes an einem Ehepaar in Wennigsen ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat den Schuldspruch des Landgerichts Hannover vom April bestätigt.

Es habe keine Rechts- oder Verfahrensfehler zum Nachteil des Angeklagten gegeben, teilte der BGH in Karlsruhe am Dienstag mit. Das Revisionsverfahren sei somit zurückgewiesen worden. Das Landgericht Hannover hatte den 24-Jährigen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes aus Habgier verurteilt. Die Strafkammer stellte in ihrem Urteilsspruch auch die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung ausgeschlossen. Die Verteidigung hatte in ihrem Plädoyer im April einen Freispruch aus Mangel an Beweisen gefordert.

Angeklagter hat Doppelmord stets bestritten

Nach Überzeugung des Landgerichts soll der 24-Jährige im Juni 2022 einen 59-jährigen Mann und dessen 60-jährige Ehefrau in der eigenen Wohnung in Wennigsen-Holtensen (Region Hannover) erstochen haben. Der Verurteilte hatte vor der Tat eine Autowerkstatt seines späteren Opfers übernommen und sei infolgedessen in Geldnot geraten. Weil er Geld brauchte und von einer größeren Menge Bargeld im Haus seiner Opfer gewusst habe, sei er in das Haus des Ehepaares eingedrungen, um es zu töten und das Geld zu entwenden. Der 24-Jährige hatte die Tat bis zuletzt bestritten und alle Vorwürfe von sich gewiesen.

