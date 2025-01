Wahlprognose um 18 Uhr: Woher kommen so früh so genaue Zahlen? Stand: 31.01.2025 15:54 Uhr Wie kann es sein, dass um Punkt 18 Uhr schon eine oft sehr genaue Prognose zum Wahlausgang vorliegt? Wo doch gerade erst die Wahllokale geschlossen haben? Dafür sorgt ein gut organisiertes System der Wahlforscher.

von Torben Hildebrandt und Jürgen Gemen

Mit Verschwörung oder Fake-News hat das alles gar nichts zu tun. Tatsächlich funktioniert das - auch im NDR - nach einem penibel ausgeklügelten System. Um 18 Uhr sehen wir im Fernsehen nämlich nicht ein "Ergebnis", sondern eine "Prognose". Und die entsteht so: Bundesweit sind an 400 bis 600 Wahllokalen den ganzen Tag über Meinungsforscher unterwegs und fragen die Menschen nach ihrer Stimmabgabe, welche Partei sie gewählt haben. Natürlich ist die Teilnahme an diesen Umfragen freiwillig - aber viele Bürgerinnen und Bürger machen dabei gerne mit. Ob sie dabei die Wahrheit sagen? Das kann niemand wissen. Aber mit ausgefeilten Methoden werden diese Antworten im Laufe des Wahltages gewichtet und analysiert. Und aus diesen Daten entsteht für die Wahlsendungen um Punkt 18 Uhr die Prognose.

Akkreditierte Journalisten werden kurz vor 18 Uhr informiert

Spannend wird es schon eine Viertelstunde vor Schließung der Wahllokale. Wahlforscher, zum Beispiel die von infratest dimap, informieren dann die bei ihnen akkreditierten Journalisten über die Prognose. Dazu gehören auch einzelne Kolleginnen und Kollegen von Hallo Niedersachsen und NDR 1 Niedersachsen. Sie bekommen die Prognose der Demoskopen etwa um 17.45 Uhr - streng vertraulich und passwortgeschützt. Auf keinen Fall dürfen diese Daten vor 18 Uhr veröffentlicht werden. Mit diesen Infos müssen sich die Journalisten in den wenigen verbleibenden Minuten bis 18 Uhr auf ihren Live-Auftritt vorbereiten - und dann mit dem Glockenschlag um Punkt 18 Uhr auf Sendung gehen.

Wie nahe ist die 18-Uhr-Prognose am Ergebnis?

Die Prognosen sind immer ziemlich nahe dran - das ist auch der Ehrgeiz der Wahlforscher - und nahezu eine Frage der beruflichen Ehre. Bei der letzten Bundestagswahl lagen die Meinungsforscher von infratest dimap, die auch im Auftrag des NDR arbeiten, nur 0,1 bis 0,8 Prozentpunkte neben dem späteren vorläufigen amtlichen Endergebnis, das für gewöhnlich erst in der Nacht vorliegt.

