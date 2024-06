Deutscher Kita-Preis: Eine Kita aus Niedersachsen im Finale Stand: 25.06.2024 08:56 Uhr Jedes Jahr werden die besten Kitas mit dem Deutschen Kita-Preis ausgezeichnet. Eine Einrichtung aus Lüneburg gehört diesmal zu den Finalisten.

"Die Gipfelstürmer vom Sportpark Kreideberg" in Lüneburg haben die Endrunde erreicht - als einzige aus Niedersachsen. Die Kita wurde vom MTV Treubund gegründet, einem Lüneburger Sportverein. Das Motto der Sport-Kita: "Bewegt das Leben entdecken". Die Kinder können verschiedene Sportarten ausprobieren: Fußball, Schwimmen, Turnen, Tanzen und Hockey zum Beispiel. Ein wichtiger Aspekt der pädagogischen Arbeit ist nach Angaben der Kita auch das soziale Verhalten, etwa sportliche Fairness. Die Jury lobt, dass die Lüneburger Kita den Familien einen Zugang zu Freizeitaktivitäten eröffne. Außerdem hebt sie hervor, dass Ergo- und Physiotherapie in den Kita-Alltag integriert werden.

Bewegung fördern und Natur erleben in Lüneburg

Neben dem Sport steht die Natur im Vordergrund des Kita-Alltags. Einmal in der Woche gehen die Kindergruppen in den Wald. Im eigenen Schrebergarten der "Gipfelstürmer" legen sie gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und Erziehern Gemüsebeete an. Die Kleinen sollen dadurch lernen, woher Obst und Gemüse kommen und was es braucht, bis der Salat auf dem Teller landet.

Den Gewinnern winken 25.000 Euro

Das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung wählen gemeinsam die beste Kita des Jahres aus. Preise werden in den Kategorien "Kita des Jahres" und "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" vergeben. Bundesweit hatten sich 520 Kitas beworben. Nominiert waren auch die Kindertagesstätte "Schapers Kamp" aus Uetze (Region Hannover) und die Lingener Familienzentren (Landkreis Emsland). In der Kategorie "Kita des Jahres" haben sich acht Kindertagesstätten für das Finale qualifiziert. Die Sieger werden am 28. November in Berlin ausgezeichnet. Die Erstplatzierten jeder Kategorie erhalten ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Die Zweitplatzierten erhalten 15.000 Euro und die Drittplatzierten 10.000 Euro.

