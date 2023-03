Deutsche Bahn: Strecken in Niedersachsen teilweise marode Stand: 17.03.2023 07:37 Uhr Das Schienennetz der Deutschen Bahn muss an vielen Stellen ausgebessert werden - das zeigt ein interner Bericht, der NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" vorliegt. Auch zwei Streckenabschnitte in Niedersachsen sind betroffen.

Bei den betroffenen Bahnstrecken handelt es sich um eine Strecke in der Region Lüneburg und um eine Bahnstrecke bei Salzgitter. Beide Strecken haben die Schulnote 4 bekommen, was bedeutet, dass das Netz dort wohl nur noch eine relativ kurze Lebensdauer hat. Die Karte wurde in einem Bericht veröffentlicht, in dem es um den Zustand von Brücken, Tunneln, Weichen und Oberleitungen geht. Das Bahnnetz in Norddeutschland erhält in diesem Bericht die Schulnote 3,1 und schneidet damit schlechter ab als der Bundesdurchschnitt.

Deutsche Bahn: Interne Unterlagen werden nicht kommentiert

Die DB will das so nicht bestätigen. Es gehe um interne Unterlagen, die man grundsätzlich nicht kommentiere, so eine Unternehmenssprecherin. Bekannt ist aber, dass die Strecke zwischen Hamburg und Uelzen in der Region Lüneburg schon lange ein Thema ist. Sie gilt als hoffnungslos überlastet. Dass dort kurz- und mittelfristig etwas getan werden muss, hat auch das Bundesverkehrsministerium dem Landkreis Lüneburg jüngst in einem Schreiben Ende Februar bestätigt.

