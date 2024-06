DWD warnt vor schweren Gewittern in Hannover und Südniedersachsen Stand: 18.06.2024 15:51 Uhr Der DWD warnt ab dem Nachmittag in Hannover und im Süden von Niedersachsen vor schweren Gewittern. Es drohen Starkregen, Sturmböen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde und bis zu fünf Zentimeter große Hagelkörner.

Die Unwetterfront soll Hannover und den Süden Niedersachsens ab 15 oder 16 Uhr erreichen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dem NDR Niedersachsen. Zuvor waren die Meteorologen davon ausgegangen, dass es um 14 Uhr in Hannover und den Gebieten südlich davon schwere Gewitter geben soll. Diese Gewitterfront zieht dann von Südwesten nach Nordosten.

Warnung vor schweren Gewittern und Starkregen

Vom DWD ist eine amtliche Warnung vor Starkregen mit Regenmengen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit ausgegeben worden. Außerdem rechnet der Wetterdienst mit bis zu fünf Zentimeter großen Hagelkörnern. Demnach besteht die Gefahr, dass sich sogenannte Superzellen mit Windböen bis zu 120 Kilometer pro Stunde bilden. Auch vereinzelte Tornados sind laut DWD nicht ausgeschlossen. Ab 2 Uhr nachts soll das Unwetter dann dem Sprecher zufolge vorüber sein.

Regenband zieht Richtung Greifswald

Im Norden von Niedersachsen sei die Wetterlage den Meteorologen zufolge entspannter. An der Nordsee und auf den Ostfriesischen Inseln wird es demnach kaum bis gar nicht regnen. Für Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet der DWD leichte bis mittlere Regenfälle. Für Mecklenburg-Vorpommern rechnen die Meteorologen mit Starkregen. Dieses Regenband soll dann am Nachmittag von Osnabrück über das Wendland bis nach Greifswald ziehen. In den Nachtstunden sollte auch dort, so der Sprecher, der starke Regen vorüber sei.

Public Viewing in Hannover abgesagt

Aufgrund der Wettervorhersage findet das Public Viewing der Fußball-EM auf dem Raschplatz in Hannover heute nicht statt. Das teilte der Veranstalter dem NDR Niedersachsen mit. Auf dem Raschplatz werden alle Gruppenspiele auch ohne Beteiligung der deutschen Mannschaft übertragen.

