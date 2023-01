Cuxhaven: Anruferin rettet 81-Jährigem am Telefon das Leben Stand: 05.01.2023 12:46 Uhr Eine 21 Jahre alte Mitarbeiterin einer Krankenkasse hat einem 81-Jährigen vermutlich das Leben gerettet. Der Mann hatte laut Polizei während des Telefonats einen Notfall erlitten und war kollabiert.

Die 21-Jährige, von Celle aus angerufen hatte, habe daraufhin auf einer zweiten Leitung die Rettungskräfte alarmiert und auf der ersten Leitung weiter Kontakt zu dem Senior gehalten. Sie dirigierte Polizei, Feuerwehr und Sanitäter zur Wohnung des 81-Jährigen - er kam in ein Krankenhaus. Hätte die Anruferin die Rettungskräfte nicht eingewiesen, hätte das schlimme Folgen haben können, sagte ein Polizeisprecher.

Nachbarn kennen den 81-Jährigen nicht

Die Rettung verlief auch mit der Unterstützung der Frau nicht ohne Probleme. An der Adresse des Mehrfamilienhauses war zunächst nicht klar, in welcher Wohnung der Mann lebt. Ein Türschild gab es laut Polizei nicht, die Nachbarn konnten ebenfalls nicht helfen. Also klopften und klingelten die Retter lautstark so lange an den Wohnungstüren, bis die 21-Jährige den Krach durch das Telefon vernahm. Die Feuerwehr brach daraufhin die Tür auf und bargen den Mann.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.01.2023 | 13:30 Uhr