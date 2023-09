Cold Case: 5.000 Euro Belohnung für Hinweise im Fall Rezan Cakici Stand: 07.09.2023 18:03 Uhr Im Fall des seit 2017 verschwundenen Abdullah Rezan Cakici hat die Polizeidirektion Oldenburg für Hinweise eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Seit 2017 fehlt von Cakici jede Spur.

Die von Polizeipräsident Johann Kühme ausgesetzte Belohnung ist für Hinweise ausgesetzt, die zum Auffinden der Goldkette von Cakici oder zur Tataufklärung führen. Cakici konnte kurz vor seinem Verschwinden von der Überwachungskamera einer Bankfiliale aufgenommen werden. Hierbei trug er laut Polizei eine auffällige goldene Halskette mit einem Kreuz als Anhänger. Die Kriminalpolizei sei auf Hinweise zum Verbleib der Kette angewiesen. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um weitere Mithilfe.

Vermisster war Mitglied der "Hells Angels"

Der Vermisste war laut Polizei eng mit den "Hells Angels" verbunden. Er soll in Bielefeld (NRW) auch kurzzeitig der Chef der Gruppe "Hells Angels Turkey Nomads" gewesen sein. Vor seinem Verschwinden soll es einen Streit innerhalb seiner kurdischen Großfamilie gegeben haben. Darin soll es um hohe Geldsummen aus Drogengeschäften gegangen sein, die plötzlich verschwunden waren. Am 3. Juli 2017 verschwand der damals 29-jährige Rezan Cakici aus seiner Bar in Oldenburg. Seither gilt er als vermisst. Wenige Wochen später wurde sein Onkel in Oldenburg erschossen und sein Vater schwer verletzt.

Cold Case Rezan Cakici: Polizei hat Hinweisportal eingerichtet

Die Ermittler gehen im Fall Rezan Cakici von einem Tötungsdelikt aus. Eine Leiche wurde bislang nicht gefunden. Im Juli gab die Polizei bekannt, dass der Fall neu aufgerollt wird. Grund dafür seien neue Hinweise gewesen. Die Ermittler haben in der Folge ein Hinweisportal eingerichtet, worüber auch anonym Informationen, Fotos und Videos hochgeladen werden können. Nach eigenen Angaben haben die Beamten seitdem darüber mehrere Hinweise erhalten. Denen werde nachgegangen, hieß es.

