Cem Özdemir bei Wehrübungen der Bundeswehr in Niedersachsen

Cem Özdemir: Demokratie verteidigt sich nicht von selbst Stand: 05.04.2023 16:18 Uhr Bundesminister Cem Özdemir (Grüne) ist für eine viertägige Wehrübung der Bundeswehr zeitweise zum Oberleutnant der Reserve ernannt worden. Demokratie verteidige sich nicht von selbst, so der Politiker.

Russlands Angriff auf die Ukraine habe gezeigt, dass autoritäre Regime ein Problem mit der liberalen Demokratie hätten. "Dafür braucht es die Bundeswehr, dafür braucht es aber auch uns alle als Zivilistinnen und Zivilisten, die wissen, was wir an der Bundeswehr haben", sagte Özdemir. Am Mittwoch informierte sich der Bundeslandwirtschaftsminister über die Arbeit der Feldjäger in Hannover.

Erster Bundesminister bei einer Wehrübung

Nach Angaben der Bundeswehr ist Özdemir der erste Bundesminister, der die seit 20 Jahren angebotenen Wehrübungen bei der Streitkräftebasis absolviert. Sein Besuch, der am Montag begann, umfasste neben Gesprächen mit einsatzerfahrenen Soldatinnen und Soldaten unter anderem eine Einweisung in die Ermittlungsarbeit der Militärpolizei. Anschließend war ein Schießtraining am Standort Bergen (Landkreis Celle) angesetzt. Tags zuvor hatte sich Özedmir das Logistikwesen in Delmenhorst zeigen lassen. Zum Abschluss der Wehrübung am Donnerstag steht der Bereich ABC-Abwehr in Munster auf dem Programm.

Gedient hat Özedmir seinerzeit nicht

Für Özdemir ist das Tragen der Bundeswehr-Uniform kein Novum. Er hat bereits 2019 als Bundestagsabgeordneter eine Wehrübung absolviert. Gedient hat Özdemir in der Vergangenheit allerdings nicht.

