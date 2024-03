Cannabis-Gesetz wackelt - Wie entscheidet Niedersachsen? Stand: 21.03.2024 19:24 Uhr Nachdem der Bundestag das Cannabis-Gesetz Ende Februar beschlossen hatte, kommt es morgen in den Bundesrat. Eine Mehrheit ist unsicher. Auch Niedersachsen und Hamburg haben sich noch nicht festgelegt.

von Katharina Seiler

Aus Niedersachsen heißt es, man habe noch nicht entschieden, wie man sich bei der Abstimmung über das Cannabis-Gesetz verhalten werde. Das werde man erst kurz vorher festlegen. Und das liegt daran, dass die SPD in Niedersachsen zusammen mit den Grünen regiert und die Grünen das Cannabisgesetz eher befürworten, während die SPD das Gesetz in seiner jetzigen Form ablehnt.

Bei Uneinigkeit muss sich Niedersachsen enthalten

Die SPD-Innenministerin Daniela Behrens hatte das Cannabisgesetz sogar als "Murks" kritisiert und gesagt, die geplante Freigabe sei so nicht umsetzbar. Trotzdem könnte es sein, dass Niedersachsen im Bundesrat keinen Einspruch gegen das Gesetz einlegt. Denn in Koalitionsregierungen gilt die Regel: Sind sich die Koalitionspartner nicht einig, muss sich das Land im Bundesrat enthalten.

Hamburg ist ebenfalls unentschieden

Ähnlich sieht es in Hamburg aus. Auch der rot-grüne Hamburger Senat wird sein Verhalten vermutlich erst kurz vor der Abstimmung festlegen. Und das, obwohl sich der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher sowie sein Innensenator Andy Grote, beide SPD, klar gegen die Cannabis-Freigabe ausgesprochen und das Gesetz als Fehler bezeichnet hatten. Aber auch in Hamburg gilt: Ist man sich in der Landesregierung uneinig, muss man sich im Bundesrat enthalten.

Abstimmungsergebnis ist nicht absehbar

Wenn sich nun auch die anderen Bundesländer mit grünen Koalitionspartnern bei der Abstimmung im Bundesrat enthalten, könnte das Cannabis-Gesetz wie geplant am 1. April in Kraft treten, trotz der zahlreichen Kritik aus den Ländern. Denn dann gäbe es wegen der vielen Enthaltungen keine Mehrheit, um den Vermittlungsausschuss anzurufen, wo das Gesetz nochmal geändert werden könnte. Der Ausgang der Abstimmung ist offen.

