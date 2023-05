Brand an türkischer Moschee: Gemeinde geht von Anschlag aus Stand: 30.05.2023 16:00 Uhr In der Nordstadt von Hannover ist in der Nacht zu Dienstag vor dem Gebäude einer türkischen Moschee ein Feuer ausgebrochen. Die Gemeinde geht von einem Anschlag aus. Der Staatsschutz ermittelt nun.

Wie die Polizei Hannover dem NDR in Niedersachsen bestätigte, kam es am Weidendamm an einem Döner-Imbiss, der unter der Moschee liegt, zu einem Brand. Gegen 1.20 Uhr in der Nacht sei das Feuer gemeldet worden. Passanten konnten das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Bei dem Brand gingen den Angaben zufolge Kunststoffmöbel des Imbisses in Flammen auf. Das Feuer beschädigte die Fassade und ein Fenster, verletzt wurde niemand. Der Kriminaldauerdienst Hannover hat noch in der Nacht eine Spurensicherung sowie erste Befragungen vor Ort durchgeführt. Ob der Brand absichtlich gelegt wurde, ist noch unklar. Der Staatsschutz ermittle nun in alle Richtungen, hieß es.

Gemeinde geht von einem Anschlag aus

Der Vorsitzende des Landesverbands der Muslime, Recep Bilgen, äußerte sich über den Nachrichtendienst Twitter. Dort sprach er von einem "Anschlag auf die größte Moschee in Hannover" und forderte eine lückenlose Aufklärung der Geschehnisse sowie den Schutz der Gotteshäuser. Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere die zwei bislang unbekannten Personen, die das Feuer vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschten, sich bei dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-5555 zu melden.

