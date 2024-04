Betrunken hinterm Steuer: Alkoholmissbrauch bei Müllentsorger aha? Stand: 15.04.2024 11:55 Uhr Große Lkw, schlechte Sicht: Müllwagenfahrer tragen große Verantwortung im Straßenverkehr. Trotzdem sollen Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) angeblich betrunken gefahren sein.

Das berichtet die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) und beruft sich auf Bildmaterial und Aussagen eines angestellten Mitarbeiters, der anonym bleiben wollte. Laut dem Angestellten sollen die Mitarbeiter in den Duschen und Umkleidekabinen Alkohol trinken, und zwar täglich. Es werde "wie an Silvester gesoffen", so der Mitarbeiter, besonders freitags sei es schlimm. Ein Fahrer sei so betrunken gewesen, dass er Schlangenlinien gefahren sei. Beweise liefert der aha-Mitarbeiter gleich mit: Auf Fotos ist laut HAZ-Bericht zu sehen, wie Müllwerker mit einem Rum-Cola-Gemisch in Dosen hinterm Steuer des Müllwagens sitzen.

Personalchef: "Wir haben keine Alkoholproblematik"

Videos ARD Mediathek Die neuen Abfallfahnder Altpapierhaufen auf der Straßenkreuzung, Restmüll neben einem Altglascontainer, Schrotträder in der City: Hannover verstärkt die Mannschaft der Fahnder gegen illegalen Müll. (11.08.2022) Video

Auch dem Personalrat von aha hatte der Mitarbeiter nach eigenen Angaben gegenüber der HAZ solche Informationen zugespielt. Der Personalratschef Sascha Eckstein sagte daraufhin der Zeitung, es sei ihm kein konkreter Fall bekannt. Den Vorwürfen werde jetzt aber nachgegangen, betonte die Unternehmenssprecherin Helene Herich gegenüber dem NDR. Die Regeln für alle Aha-Beschäftigten seien klar, so Herich, Alkoholkonsum während der Arbeitszeit sei verboten, das werde auf regelmäßigen Mitarbeiter-Seminaren auch regelmäßig thematisiert. Dem Mitarbeiter, der die Vorwürfe erhebt, reicht das jedoch nicht, er fordert stichprobenartige Alkoholkontrollen auf den Betriebshöfen.