Bahn: Erneute Signalstörung zwischen Braunschweig und Hannover Stand: 30.12.2024 09:15 Uhr Eine erneute Signalstörung im Landkreis Peine bringt den Zugverkehr zwischen Braunschweig und Hannover durcheinander. Eigentlich sollten die Probleme bereits behoben sein.

Wie eine Bahnsprecherin am Montagmorgen bestätigte, gibt es erneut Probleme mit der Signalanlage bei Groß Gleidingen (Landkreis Peine). Ihren Angaben zufolge wird der Fernverkehr aktuell umgeleitet. Es kommt zu Verspätungen, mehrere IC- und ICE-Züge halten nicht in Braunschweig. Auch im Regionalverkehr könnten sich Züge verspäten oder ausfallen, sagte die Sprecherin. Nach ihren Angaben sollen die Probleme bis zum Mittag behoben werden.

Strecke am Samstag wieder freigegeben

Nach einer ersten Störung der Signalanlage in der vergangenen Woche hatte die Bahn die Strecke am Samstag zunächst wieder freigegeben. Schon wegen der ersten Störung kam es unter anderem auf den Strecken Hildesheim-Braunschweig, Magdeburg-Hannover und Norddeich Mole-Dresden/Cottbus zu Verspätungen. Zudem fielen Halte in Peine, Braunschweig und Helmstedt aus.

Weitere Informationen Zugunfall bei Uelzen: Warum stand das Auto auf den Gleisen? Die zwei Autoinsassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die 80 Passagiere des Zuges blieben unversehrt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.12.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr