Baggerunfall in Toppenstedt: Kind und Erwachsener tot Stand: 24.06.2023 22:23 Uhr Bei einem Unfall in einem Zeltlager für Kita-Kinder im Landkreis Harburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Offenbar war eine von einem Radlader transportierte Gitterbox, in der Kinder hochgehoben wurden, heruntergefallen.

Nach Angaben der Kreisfeuerwehr Harburg kamen bei dem Unfall in einem Vater-Kind-Zeltlager ein kleiner Junge und einer der Väter ums Leben. Die beiden Getöteten seien nicht verwandt, sagte Pressesprecher Mathias Wille. "Das ist immer die Horrorvorstellung, wenn Kinder betroffen sind. Hier haben sich schreckliche Szenen abgespielt. Eltern mussten daran gehindert werden, zur Unfallstelle zu laufen", so Wille.

Zehn weitere Kinder wurden bei dem Unglück am Samstagabend verletzt, sieben davon schwer. Vier der Verletzten mussten mit Hubschraubern in Kliniken gebracht werden. Ob Kinder in Lebensgefahr sind, konnte der Sprecher nicht sagen.

Unfall bei Zeltlager von Kita-Vätern

Väter hatten das Zeltlager mit ihren Kindern im Kindergartenalter veranstaltet. Dabei wurde ersten Erkenntnissen zufolge eine Gruppe von einem Bagger über einen Feldweg gefahren. Die Menschen befanden sich dabei in einer Art Gitterbox, die der Radlader nach oben gehoben hatte.

Gerissener Hydraulikschlauch mutmaßlich die Ursache

An dem Gefährt sei mutmaßlich ein Hydraulikschlauch gerissen, sagte Polizeisprecher Jan Krüger. Dadurch habe sich die Box vom Bagger gelöst und sei heruntergefallen. Die Personen seien teils unter der Box begraben worden. Der genaue Ablauf sei noch unklar. Das Gefährt wurde beschlagnahmt und soll nun näher untersucht werden.

Fahrer wird routinemäßig untersucht

Der Fahrer sei zu einer Polizeidienststelle mitgenommen worden, so Krüger. Es würden "routinemäßige" Untersuchungen auf eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen durchgeführt. Eine Drohne dokumentiere die Einsatzstelle aus der Luft. Die Arbeiten sollten sich noch bis in die Nacht ziehen.

