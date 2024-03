Ausgebrannt: Eltern zunehmend unter Stress Stand: 16.03.2024 13:23 Uhr Eltern in Deutschland fühlen sich deutlich stärker gestresst als vor einigen Jahren. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse, die am Samstag in Hannover veröffentlicht wurde.

Häufig oder sehr häufig gestresst fühlen sich der Erhebung zufolge 62 Prozent der Eltern minderjähriger Kinder. Zwei Drittel der Befragten sagten, der Stress habe in den vergangenen ein bis zwei Jahren zugenommen. Die Belastung ist offenbar hoch und weit verbreitet: Knapp 70 Prozent der Mütter und Väter sind nach eigenen Angaben erschöpft oder ausgebrannt. Im Jahr 2019 waren es laut Kaufmännischer Krankenkasse (KKH) mit 55 Prozent deutlich weniger gewesen. Fast 40 Prozent gaben an, sie seien in Stress-Situationen schon einmal niedergedrückt oder depressiv gewesen (2019: 22 Prozent).

Stressfaktoren: Kinder, Krisen, Teuerung

Besonders belastende Faktoren sind laut Umfrage Erziehung und Betreuung der Kinder, der Haushalt und Angst um die Zukunft der Kinder, aber auch gesellschaftliche Themen wie die politische Lage, der Klimawandel und steigende Preise.

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat den Angaben zufolge vom 2. bis 16. Januar in einer repräsentativen Online-Umfrage deutschlandweit 1.000 Personen mit minderjährigen Kindern befragt. Zuvor hatte sie die Umfrage im November 2019 gemacht.

