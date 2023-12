Stand: 11.12.2023 10:44 Uhr Gifhorn: Eltern protestieren gegen höhere Kita-Gebühren

In Gifhorn wollen am Montagnachmittag Eltern und Kinder vor dem Rathaus demonstrieren. Der Protest richtet sich gegen höhere Krippengebühren, so der Stadtelternrat. Die Stadt Gifhorn plant, in den kommenden zwei Jahren die Kita-Gebühren um bis zu 45 Prozent zu erhöhen. Gleichzeitig sollen fünf Horte in Kästorf, Wilsche und der Gifhorner Innenstadt aufgelöst und in Ganztagsschulen überführt werden. Der Stadtelternrat wertet das als schlechtere Kinder-Betreuung bei gleichzeitig massiv höheren Gebühren. Die Stadt verweist darauf, dass die Gebühren seit 2015 nicht erhöht wurden.

