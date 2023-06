Aurich: Gruppe von Jugendlichen nach Serie von Straftaten in U-Haft Stand: 17.06.2023 16:15 Uhr Die Polizei in Aurich geht rigoros gegen eine Bande von jugendlichen Intensivtätern vor. Sieben Tatverdächtige seien bereits in Haft, gegen weitere werde ermittelt, heißt es. Die Liste der Vorwürfe ist lang.

Den Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter zwischen 14 und 21 Jahren ordnet die Polizei nach eigenen Angaben insgesamt 174 Straftaten zu. Darunter seien Raub, Körperverletzungen, Fahrzeugaufbrüche, Diebstähle und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, die sich zumeist in der Auricher Innenstadt ereignet hätten, teilten die Beamten am Samstag mit. Die Gruppen agieren nach den Beobachtungen der Polizei in wechselnden Zusammensetzungen.

Serie von Straftaten: Sieben Verdächtige in U-Haft

Zu der Gruppe gehören demnach auch ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger, die Mitte Mai nach Raubüberfällen auf Prostituierte in Aurich festgenommen wurden. Insgesamt sieben Tatverdächtige seien bereits in Untersuchungshaft, gegen weitere werde noch ermittelt. Die Jugendlichen sind der Polizei zum Teil seit längerem wegen Straftaten bekannt. Erschreckend sei bei einigen der Entwicklungsprozess zu schwerwiegenderen Delikten, heißt es von den Ermittlern.

