Auf einen Blick: Diese Corona-Regeln gelten in Niedersachsen

Es gelten keine Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich , auch nicht für ungeimpfte Personen.

, auch nicht für ungeimpfte Personen. In der Gastronomie, in Hotels und Pensionen, in Kinos, im Theater , anderen Kulturstätten sowie für die Innenbereiche von Zoos oder Freizeitparks gibt es keine Corona-Beschränkungen.

, anderen Kulturstätten sowie für die gibt es keine Corona-Beschränkungen. Ebenso in Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars, Großveranstaltungen, auf Sportanlagen, in Sporthallen und Fitnessstudios .

auf in und . Im Öffentlichen Nahverkehr bleibt die FFP2-Maskenpflicht bestehen. Im Einzelhandel entfällt sie.

bleibt die bestehen. Im entfällt sie. In Schulen und Kitas gibt es keine Masken- und keine Testpflicht mehr.

Im Öffentlichen Personennahverkehr gilt die FFP2-Maskenpflicht für alle ab dem vollendeten 14. Lebensjahr. Auch in Krankeneinrichtungen und Arztpraxen bleibt die FFP2-Maskenpflicht bestehen - allerdings nicht, wenn die Maske für eine medizinisch notwendige Behandlung abgenommen werden muss. Zudem müssen auch Gäste in unterstützenden Wohnformen, Intensivpflege-Wohngemeinschaften und Einrichtungen der Tagespflege eine medizinische Maske tragen, sofern sie nicht den Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung vorlegen können. Die Beschäftigten in solchen Einrichtungen können nun auch eine normale medizinische Maske (sogenannte "OP-Maske") als Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Einrichtungsleitungen können weiterhin zum Tragen einer FFP2-Maske verpflichten. Unternehmer und Gastronomen können bei Veranstaltungen oder generell in ihren Betrieben, Geschäften und Gaststätten von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und das Tragen einer FFP2-Maske anordnen.

Wer medizinische Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen oder auch Heime und Justizvollzugsanstalten betreten möchte, braucht weiterhin einen negativen Testnachweis. Auch der Nachweis eines unter Aufsicht durchgeführten negativen Selbsttests wird anerkannt. Unternehmer und Gastronomen können bei Veranstaltungen oder generell in ihren Betrieben und Gaststätten von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und auch einen negativen Testnachweis fordern.

Corona-Tests sind in einem zugelassenen Testzentrum möglich sowie in Apotheken und Arztpraxen, die diesen Service anbieten. Auch darf dafür geschultes Personal beim Arbeitgeber einen Schnelltest durchführen oder einen Selbsttest beaufsichtigen und diesen offiziell bescheinigen. Die getestete Person kann mit dieser Bescheinigung 24 Stunden lang überall hingehen, wo ein Test-Nachweis benötigt wird. Die getestete Person kann auch damit binnen 24 Stunden andere Einrichtungen besuchen, in denen sie einen Test nachweisen muss. Nicht zulässig sind Schnelltest-Zertifikate unter Videoaufsicht über das Internet.

Seit dem 1. Juli sind Bürgertests nur noch für wenige Gruppen kostenlos. Dazu gehören zum Beispiel: Kinder unter fünf Jahren und Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das Virus geimpft werden können. Außerdem Infizierte, die sich aus einer Isolation "freitesten" lassen wollen, und Personen, die jemanden in einem Krankenhaus oder einer stationären Pflegeeinrichtung besuchen wollen. Ebenfalls kostenlos ist der Corona-Test für Personen, die mit einer infizierten Person im selben Haushalt leben oder gelebt haben, pflegende Angehörige sowie Assistentinnen und Assistenten, die von Menschen mit Behinderungen angestellt sind. Personen mit Symptomen gehören ausdrücklich nicht dazu. Sie sollen sich an ihre Hausärztin oder ihren Hausarzt wenden.

Vor- und Nachname der Testperson

Geburtsdatum

Adresse der getesteten Person

Name und Adresse des Arbeitgebers oder Betreiber einer Einrichtung, die den Test anbietet

Name der Person, die den Test beaufsichtigt oder durchführt

Name und Hersteller des Tests

Testdatum und -uhrzeit

Testart

Testergebnis

Es keine Kontaktbeschränkungen mehr im privaten Bereich. Es wird aber weiter um Vorsicht gebeten.

Wer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert ist, muss sich unverzüglich in häusliche Isolation begeben. Diese darf nach Ablauf von fünf Tagen grundsätzlich nur dann beendet werden, wenn die erkrankte Person mindestens 48 Stunden symptomfrei ist. Der Impfstatus hat dabei keine Auswirkungen auf die Pflicht zur Isolation. Es wird empfohlen, an fünf Tagen nach dem Ende der Pflicht zur Isolierung täglich einen Selbsttest durchzuführen oder einen Antigen-Schnelltest durchführen zu lassen und sich bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses weiter zu isolieren. Kontaktpersonen brauchen nicht mehr in Quarantäne, ihnen wird aber die regelmäßige Testung nahegelegt.

Wer nach Deutschland und entsprechend nach Niedersachsen einreist, der braucht grundsätzlich keinen Nachweis mehr, dass er oder sie geimpft, genesen oder getestet ist. Vorausgesetzt, dass die Einreise nicht aus einem Virusvariantengebiet erfolgt. Personen, die sich in den letzten zehn Tagen vor Ihrer Einreise in die Bundesrepublik Deutschland in einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben, sind noch immer verpflichtet, sich an die bestehenden strengen Anmelde-, Nachweis- und Quarantäneregelungen zu halten. Die aktuellen Einreisebestimmungen sind in einer Übersicht des Bundesgesundheitsministeriums zu finden. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich in der Corona-Warn-App über die Einreisebestimmungen des Ziellandes zu informieren.

An Niedersachsens Schulen und Kindertagesstätten gilt keine Testpflicht mehr. Schülerinnen und Schüler, die sich freiwillig testen möchten, bekommen jedoch drei Corona-Testkits in der Schule pro Woche. Eltern von Kita-Kindern bekommen laut Kultusministerium ebenfalls Tests pro Woche zur freiwilligen Testung. Mit Blick auf das kommende Schuljahr hält Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) eine Woche mit Corona-Tests mit anschließenden freiwilligen Testungen für möglich. Es gilt Präsenzunterricht, eine Maskenpflicht gibt es nicht mehr. Das Tragen ist freiwillig.

Schülerinnen und Schüler sowie Kita-Kinder, die nachweislich positiv auf Corona getestet wurden, müssen sich mindestens fünf Tage isolieren. Um wieder in die Einrichtung zurückkehren zu können, müssen sie mindestens 48 Stunden ohne Symptome sein. Auch ohne Symptome ist eine Rückkehr grundsätzlich erst nach mindestens fünf Tagen möglich. Es wird empfohlen, die Isolation erst wieder zu verlassen, wenn ein negativer qualifizierter Corona-Schnelltest aus einem Testzentrum oder eine Apotheke vorliegt. Eine Quarantäne-Pflicht für Schülerinnen und Schüler sowie alle Kita-Kinder, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, besteht nicht mehr.