Angriffe an Silvester: Einsatzkräfte fordern Konsequenzen Stand: 02.01.2023 11:03 Uhr Die teils heftigen Attacken auf die Einsatzkräfte in der Silvesternacht sorgen auch in Niedersachsen für Entrüstung. Die Feuerwehr spricht von Gewalt in einem bisher ungekannten Ausmaß.

Die Gewalt gegen Einsatzkräfte ist beim niedersächsischen Feuerwehrverband schon seit einigen Jahren Thema, "aber was in diesem Jahr abgegangen ist, das toppt alles", sagt Präsident Olaf Kapke. Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft fordert daher, Einsatzfahrzeuge mit Dashcams - also kleinen Kameras - auszustatten. So sollen Einsätze besser dokumentiert werden. "Es ist unvorstellbar, was unsere Einsatzkräfte in dieser Silvesternacht erleben mussten", sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende Lars Wieg.

Polizei fordert generelles Böllerverbot

"Es ist nicht akzeptabel, dass Einsatzkräfte oder Menschen, die helfen wollen, attackiert werden. Das muss strafrechtlich verfolgt werden", sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Niedersachsen. Erneut wird auch über ein generelles Verbot von privaten Feuerwerken diskutiert. "Wir haben deutschlandweit gesehen, dass Pyrotechnik ganz gezielt als Waffe gegen Menschen eingesetzt wird", sagte Stephan Weh, GdP-Landeschef in Berlin.

Angriffe auf Einsatzkräfte in ganz Niedersachsen

Bundesweit waren Einsatzkräfte in der Silvesternacht angegriffen worden. Vier Feuerwehrleute waren in Garbsen (Region Hannover) leicht verletzt worden. Sie seien mit Pyrotechnik beworfen worden, erklärte die Polizei. Zu vereinzelten Übergriffen auf Einsatzkräfte kam es zudem in Laatzen, im Stadtteil Kronsberg sowie auf der Lister Meile. Dort wurden Beamte auch mit Glasflaschen beworfen. Übergriffe auf Beamten vermeldet auch die Polizei in Peine: Im Bereich der Nord-Süd-Brücke wurden demnach Polizeikräfte aus einer etwa 60-köpfigen Menschenmenge gezielt mit Böllern und Feuerwerk attackiert.

Böller fliegen Richtung Feuerwehr

In Vechta haben Randalierer die Feuerwehr angegriffen, als diese einen Brand löschte. Ortsbrandmeister Christian Heitmann sprach von einer "bewussten Gefährdung von Menschen". Böller seien an den Einsatzkräften vorbeigeflogen. Wie die Polizei bestätigte, war ein als Einsatzfahrzeug erkennbares Auto beschädigt worden - eine Anzeige dazu liege vor. Es sei allerdings unklar, ob die Feuerwehr absichtlich mit Böllern beschossen wurde.

