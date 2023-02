Stand: 27.02.2023 16:40 Uhr A7 bei Northeim wird zwei Nächte gesperrt

Die Autobahn 7 wird von Dienstagabend bis Mittwochmorgen zwischen Northeim-Nord und Northeim-West in Richtung Süden gesperrt. Auch in der darauffolgenden Nacht wird die Strecke gesperrt. Der Grund dafür ist, dass die Verkehrsführung umgebaut wird. Das teilte der Autobahnbetreiber Via Niedersachsen mit. Demnach ist die Autobahn 7 von Dienstag um 19 Uhr bis Mittwoch um 5 Uhr und noch einmal von Mittwoch um 19 Uhr bis Donnerstag um 5 Uhr gesperrt.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.02.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Straßenbau