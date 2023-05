A30: Reifen von Sattelzug platzt - elf Fahrzeuge beschädigt Stand: 07.05.2023 12:26 Uhr Ein geplatzter Reifen auf der A30 bei Bissendorf hat laut Polizei für ein "Trümmerfeld" auf der Autobahn gesorgt. Mindestens elf Autos wurden beschädigt. Nach dem Verursacher wird noch gesucht.

Der Reifenplatzer bei einem Lkw hat am Samstag auf der A30 zwischen Gesmold und Bissendorf im Landkreis Osnabrück für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Polizei berichtet am Sonntag in einer Pressemitteilung über "ein mehrere hundert Meter langes Trümmerfeld aus Reifen- und sonstigen Fahrzeugteilen". Mindestens elf Pkw sollen beschädigt worden sein. Verletzt wurde nach Auskunft der Polizei niemand.

Polizei sucht nach Lkw mit "Frigo"-Aufschrift

Zeugen auf dem Autobahnparkplatz Rottkamp berichteten der Polizei, dass sie einen Konvoi aus vier Sattelzügen einer Firma auf dem Parkplatz gesehen hätten. Die Fahrzeugführer sollen "in Windeseile" einen defekten Reifen an einem Sattelzug gewechselt und dann ihre Fahrt fortgesetzt haben. Die Zugmaschinen sollen weiße Lkw der Marke Volvo gewesen sein. Zugmaschine und Auflieger haben laut Polizei polnische Kennzeichen gehabt. Auf den Aufliegern soll die Aufschrift "Frigo" gestanden haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0541) 327 25 15.

