Stand: 06.02.2023 18:40 Uhr 15-Jährige aus Ganderkesee vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Eine 15-Jährige aus Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) wird seit vergangenem Mittwoch vermisst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll die Jugendliche nach der Schule in Bookholzberg nicht nach Hause gekommen sein. Zunächst meldete sie sich noch bei ihren Erziehungsberechtigten und erklärte, sich am Hauptbahnhof in Bremen aufzuhalten. Danach sei der Kontakt abgebrochen, teilte die Polizei mit, die zunächst nicht von einer Gefährdung ausgegangen war. Jedoch habe die Jugendliche Nachrichten verschickt, wonach sie gegen ihren Willen festgehalten und geschlagen werden soll. Wer die 15-Jährige gesehen hat, sollte sich unter der Telefonnummer (0 44 31) 94 10 an die zuständige Polizei in Wildeshausen wenden.

