112 oder 116 117? Wann welche Notrufnummer gewählt werden sollte Stand: 13.02.2024 21:51 Uhr Die Kassenärztliche Vereinigung (KVN), der Landkreistag und der Städtetag wollen in Niedersachsen über den bedachten Gebrauch der Notrufnummern 112 und 116 117 aufklären - entstanden ist ein Info-Film.

Oft würde der kassenärztliche Bereitschaftsdienst und die Notfallrettung durch Menschen in Anspruch genommen, deren Erkrankung die Notfallversorgung nicht erforderlich machen, erklärte Thorsten Schmidt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVN. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass die Notfallnummern zu häufig gewählt werden, wenn kein Notfall vorliegt. Viele Menschen wüssten nicht, welche Angebote sie bei Beschwerden in Anspruch nehmen sollen, so Joachim Schwind, Geschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages. "Damit helfen wir den Hilfesuchenden und zugleich den Helfenden", teilte Schwind mit. So soll zukünftig ressourcenschonender gearbeitet werden können.

Wann sollte welche Nummer gewählt werden?

Der Aufklärungskampagne liegt ein Informationsfilm unter dem Motto "Die richtige Nummer im richtigen Moment" zugrunde. Er kann auf der Webseite der KVN angesehen werden. Laut dem Video sollte die 112 nur in lebensgefährlichen Situationen gewählt werden. Bei akuten gesundheitlichen Beschwerden könnte demnach auch der kassenärztliche Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116 117 angerufen werden. Dort können weitere Maßnahmen vermittelt oder Gespräche mit einer Bereitschaftsärztin oder einem Bereitschaftsarzt angeboten werden.

