Zensus: Einwohnerzahl steigt in allen Nordländern - außer MV Stand: 25.06.2024 11:45 Uhr Etwa 82,7 Millionen Menschen lebten 2022 in Deutschland - das sind 2,5 Millionen mehr als im Jahr 2011, aber 1,4 Millionen weniger als angenommen. Das geht aus heute veröffentlichten Zensus-Zahlen hervor.

von Frauke Reyer

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Bevölkerungszahl seit dem letzten Zensus etwas zurückgegangen, in allen anderen Nord-Bundesländern leben mehr Einwohner als zum Zeitpunkt des letzten Zensus im Jahr 2011.

Hamburg und MV: Weniger Bevölkerungszuwachs als erwartet

In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern liegen die Einwohnerzahlen besonders stark unter den Zahlen der Bevölkerungsfortschreibung: 3,5 Prozent weniger Menschen als bisher gedacht lebten am Zensus-Stichtag 15. Mai 2022 in diesen beiden Bundesländern. In Schleswig-Holstein fällt die Abweichung von der Bevölkerungsfortschreibung mit -0,6 niedriger aus als im Bundesdurchschnitt (-1,6%). In Bremen lebten hingegen etwas mehr Menschen als angenommen.

10,9 Millionen ausländische Mitbürger lebten laut Zensus 2022 in Deutschland - das ist fast eine Million weniger als in der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 prognostiziert worden war. Insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern leben deutlich weniger Ausländer als gedacht. Der Zensus erfasst nur einen Teil der Schutzsuchenden aus der Ukraine, da sich am Stichtag 15. Mai 2022 noch nicht alle seit dem russischen Angriff geflüchteten Menschen angemeldet haben mussten.

Wichtigste statistische Erhebung in Deutschland

Mit dem Zensus - früher auch Volkszählung - ermittelt das Statistische Bundesamt alle zehn Jahre die genauen Bevölkerungszahlen für Deutschland, die Bundesländer und die mehr als 10.000 Gemeinden. Daneben werden Daten zu den Themen Demografie, Wohnen und zu den Wohngebäuden erhoben. Die Daten liefern die Basis für Planungen und wichtige politische Entscheidungen.

