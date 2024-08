Stand: 08.08.2024 13:31 Uhr Zwölf Autofahrer zu schnell vor Schweriner Kita unterwegs

Innerhalb von zwei Stunden sind zwölf Autofahrer zu schnell gefahren. Das ist die Bilanz einer Polizeikontrolle vor einer Schweriner Kita am Mittwoch, sagte eine Polizeisprecherin. Vor der Kita in der Gartenstadt in der Hagenower Straße sind 30 km/h erlaubt. Zwölf Fahrer fuhren zu schnell. Gegen einen 63-jährigen Fahrer besteht außerdem der Verdacht, dass er betrunken unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab 0,87 Promille. Weitere Geschwindigkeitskontrollen sind im August geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 08.08.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin