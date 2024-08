Handy am Steuer wird teuer: Polizeikontrollen in MV im August Stand: 01.08.2024 07:38 Uhr Im August stehen im Rahmen der Kampagne "Fahren.Ankommen.Leben!" verstärkte Polizeikontrollen in Mecklenburg-Vorpommern an, um zu schnelles Fahren und Handynutzung am Steuer zu bekämpfen.

Auf dem Weg zur Ostsee gilt es für viele, so schnell wie möglich am Urlaubsziel anzukommen. Doch das Risiko eines Unfalls wächst mit der Geschwindigkeit. Im Jahr 2023 war laut Polizei zu schnelles Fahren die Hauptursache für Verkehrsunfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Alle zehn Stunden ereignete sich ein Unfall, weil die Fahrer zu schnell unterwegs waren. Die erschreckende Statistik zeigt, dass in 833 Fällen Personen durch überhöhte Geschwindigkeit verletzt wurden.

2023: 12.000 Verstöße durch Handynutzung am Steuer

Neben der Geschwindigkeit stellen auch Handyverstöße eine erhebliche Gefahr dar. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei im Land alle 44 Minuten einen Verstoß gegen die Handynutzung am Steuer. Viele Fahrer waren beim Telefonieren, Nachrichtenlesen oder der Bedienung von Infotainment-Systemen abgelenkt, was zu gefährlichen Situationen und Unfällen führen kann. Insgesamt wurden mehr als 12.000 solche Verstöße im Jahr 2023 verzeichnet.

Kampagne: "Fahren.Ankommen.Leben!" ab August

Vor diesem Hintergrund startet die Polizei Mecklenburg-Vorpommern im August eine umfassende Verkehrssicherheitskampagne unter dem Motto "Fahren.Ankommen.Leben!". Die Kampagne legt ihren Fokus auf zwei Hauptbereiche: Geschwindigkeit und Handynutzung. In den acht Polizeiinspektionen der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock werden den gesamten Monat über verstärkte, stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt.

Ziel: Weniger Unfälle durch zu schnelles Fahren

Die Auftaktkontrolle findet am 1. August 2024 im Bereich der Polizeiinspektion Anklam statt. Die Beamten werden gezielt Verkehrsteilnehmer überprüfen, um sicherzustellen, dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen eingehalten werden und das Handy während der Fahrt nicht verwendet wird. Das Ziel der Kampagne ist klar: Jeder Unfall ist einer zu viel auf dem Weg zur Vision Zero – null Verkehrstote. Durch die verstärkten Kontrollen hoffen die Behörden, das Bewusstsein für die Gefahren von zu schneller Fahrt und Ablenkung durch Handynutzung zu schärfen und somit die Verkehrssicherheit in Mecklenburg-Vorpommern zu erhöhen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.08.2024 | 06:00 Uhr