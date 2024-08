Stand: 26.08.2024 16:59 Uhr Zwischen Rostock und Schwerin: Zug durch Unbekannte verwüstet

Die Bundespolizei sucht Zeugen. Am frühen Samstag Abend haben Unbekannte einen Regionalzug verwüstet. Als die Bahn von Rostock Hauptbahnhof in Richtung Hagenow-Land (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am Schweriner Hauptbahnhof gehalten hat, war nach Polizeiangaben durch die Unbekannten ein Feuerlöscher aus der Halterung genommen worden. Der Inhalt des Feuerlöschers wurde im Wageninneren verteilt. Außerdem war eine Sicherheitsscheibe zum Dienstabteil der Zugbegleitung zerstört worden. Zwei Reisewagen wurden ab Schwerin Hauptbahnhof gesperrt. Wer etwas am Sonnabend zwischen 17 und 18 Uhr im Zug von Rostock nach Schwerin beobachtet hat, soll sich bei der Bundespolizei oder einer Polizeidienststelle melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 26.08.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Schwerin