Zülow: Brand mit starker Rauchentwicklung

Kilometerweit war die schwarze Rauchsäule zu sehen - Die Feuerwehrleute konnten nur mit Atemschutzgeräten löschen. In Zülow im Landkreis Ludwigslust-Parchim brannte es, laut NDR-Informationen, in einer 500 Quadrameter großen Lagerhalle eines Plastik-Recycling-Unternehmens. In der Halle sollen sich Big-Packs mit Plastikgranulat befunden haben. Das erschwerte die Löscharbeiten. Im Einsatz waren rund 60 Feuerwehrleute aus sieben verschiedenen Gemeinden, durch die starke Rauchentwicklung sank die Sichtweite in Zülow auf teilweise unter 100 Meter. Anwohnerinnen und Anwohner mussten Türen und Fenster geschlossen halten. Die Polizei sieht keine Hinweise auf eine Brandstiftung. Der Sachschaden wird auf mehr als 200.000 Euro geschätzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim