Stand: 12.12.2024 15:20 Uhr Wohnraum in Ludwigslust ist knapp

Wohnraum in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wird zunehmend knapp. Das geht aus dem Bericht des Bürgermeisters hervor. Aktuell stehen in Ludwigslust etwa drei Prozent der Wohnungen leer. In den vergangenen Jahren waren es fünf bis zehn Prozent. In diesem Jahr hat es zwei Brände in Mehrfamillienhäusern gegeben. Dabei wurden knapp 60 Wohnungen zerstört. Bei den beiden städtischen Wohnungsbauunternehmen sind aktuell von 2.700 Wohnungen nur noch 60 frei. Bis 2026 sollen neue Wohnungen entstehen. Unter anderem werden im ehemaligen Prinzenpalais 31 Wohnungen gebaut. Außerdem wird das Mehrfamilienhaus in der Fritz-Reuter-Straße saniert. Dort hat es im Sommer 2023 gebrannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 12.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim