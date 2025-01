Stand: 31.01.2025 15:32 Uhr Wittenburg: Baustart für Erweiterung des Gymnasialen Schulzentrums

In Wittenburg ist am Freitag eines der aktuell größten Bauprojekte des Landkreises Ludwigslust-Parchim gestartet - die Erweiterung des Gymnasialen Schulzentrums. Dort entsteht ein zweigeschossiger Anbau mit knapp 3.800 Quadratmetern Fläche. Die Kosten: fast 18 Millionen Euro. Der Bau soll voraussichtlich zwei Jahre dauern. Währenddessen werden die 450 Schülerinnen und Schüler des gymnasialen Teils der Schule in alten Nebengebäuden aus den 1970er Jahren unterrichtet.

Am Gymnasialen Schulzentrum Wittenburg, das 2011 gegründet wurde, lernen derzeit insgesamt mehr als 800 Schülerinnen und Schüler. Damit ist dies die größte allgemeinbildende Schule, die sich in Trägerschaft des Landkreises Ludwigslust-Parchim befindet. Zum Schuleinzugsbereich gehören alle Gemeinden der Ämter Wittenburg, Zarrentin und Boizenburg-Land sowie die Mehrzahl der Gemeinden des Amtes Hagenow-Land und die Städte Boizenburg und Hagenow.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim