Stand: 18.07.2024 17:00 Uhr Wittenburg: Bargeld und Schmuck aus Wohnung gestohlen

In Wittenburg wurden Geld, Schmuck und EC-Karten aus einem Haus entwendet, während die 81-jährige Hausbesitzerin im Garten gearbeitet hat. Nach Angaben der Seniorin sollen die Täter gestern in der Zeit zwischen 10:00 und 12:00 Uhr über eine nicht verschlossene Garagentür in das Haus gelangt sein. Erst später bemerkte das Opfer das Fehlen des Geldes und der EC-Karten aus ihrer Handtasche sowie von Ketten und Ringe aus dem Schlafzimmer im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die im Helmer Weg in Wittenburg Fahrzeuge oder verdächtige Personen gesehen haben.

