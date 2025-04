Stand: 07.04.2025 17:17 Uhr Staatsschutz ermittelt nach mehreren Schmierereien in Zarrentin

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) verfassungswidrige Schriftzüge und Hakenkreuze an einen Einkaufsmarkt gesprüht. Dort sollen sich ebenfalls Schriftzüge, offenbar mit Bezug zum Fußballverein "FC Hansa Rostock", befunden haben. Später wurden laut Polizei weitere Schmierereien in der Rosenstraße sowie auf einem Radweg zwischen Zarrentin und Lassahn entdeckt. Insgesamt wird der Sachschaden auf mehr als 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 07.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim