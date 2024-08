Stand: 04.08.2024 09:34 Uhr Wismarer Skaterbahn wegen Schmierereien gesperrt

An einer Skaterbahn in Wismar an der Käthe-Kollwitz-Promenade wurden der Polizei am Sonnabend rechtsextreme Schriftzüge und Hakenkreuzschmierereien gemeldet. Die Polizei hat Anzeige gegen unbekannt aufgenommen. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Bis die Schmierereien entfernt sind, bleibt die Skaterbahn nach Polizeiangaben gesperrt.

